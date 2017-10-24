Düzce'de trafik kazası: 1 ölü

DÜZCE (AA) - Düzce'de bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre aşağıdaki yola devrilen otomobilin sürücüsü hayatını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Akçakoca yönüne giden Ferhat Mandacı idaresindeki 67 SG 227 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Kabalak köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan otomobil, yaklaşık 10 metre aşağıdaki yola devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Mandacı'nın (20) hayatını kaybettiğini belirledi.
Mandacı'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.