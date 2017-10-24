"Seri" bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

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ADANA (AA) - Adana'da son 15 günde 6 bisiklet hırsızlığı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken, zanlının bir bisikletin kilidini herhangi bir alet kullanmadan zorlayarak kırıp çalması da güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişine kilitlenerek bırakılan bisiklet çalındı.

Bisikletin sahibinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde, bir şüphelinin binaya girerek bisikletin kilidini herhangi bir alet kullanmadan elleriyle zorlayarak kırıp çaldığını belirledi.

Ekipler, görüntüdeki şüphelinin hırsızlıktan emniyette 25 suç kaydı bulunan 26 yaşındaki Şahin T. olduğunu tespit etti.

Uçak Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının yapılan incelemesinde, son 15 günde meydana gelen ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen 5 bisiklet hırsızlığı olayının daha şüphelisi olduğu anlaşıldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.















