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Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

24 Ekim 2017 Salı, 11:19

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Sercan Y'nin kullandığı 34 UV 6569 plakalı otomobil, Samanlı Mahallesi Yalova Yolu Caddesi'nde oğlunu okula bıraktıktan sonra evine dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Handan Doğan'a (28) çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Doğan'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bu arada, sürücüye tepki gösteren mahalle sakinleri, kazaya karışan otomobilin camlarını kırıp, yolu trafiğe kapatmaya çalıştı. Mahalle sakinlerini polis ikna ederek dağılmalarını sağladı.

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