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Yağ fabrikası deposunda yangın

24 Ekim 2017 Salı, 11:34

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde bir yağ fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesindeki bir yağ fabrikasının ayçiçeği kabuklarının toplandığı depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan duman çıktığını fark eden işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Lüleburgaz, Büyükkarıştıran, Ahmetbey Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Depoda, yangın nedeniyle hasar oluştu.

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