TOFAŞ, Dolomiti Energia maçına hazır

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BURSA (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası üçüncü hafta maçında yarın deplasmanda İtalya ekibi Dolomiti Energia ile karşılaşacak TOFAŞ, hazırlıklarını tamamladı.

Mustafa Vehbi Koç Spor Tesisleri'ndeki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan mavi-yeşilli ekip, uçakla İtalya'ya hareket etti.

Gruptaki son maçında, İspanyol ekip Gran Canaria'yı iç sahada 98-94 mağlup eden Bursa temsilcisi, Trento kentindeki maçtan da galibiyetle ayrılarak başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.





- "Bu maçı fırsat olarak görüyoruz"





TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son maçlardaki etkili oyunu bu maçta da sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

Tam kadro İtalya'ya hareket ettiklerini aktaran Öngören, gruptaki gelecekleri açısından bu maçın önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir deplasman galibiyetiyle grupta yerimizi almamız lazım. Bu maçı fırsat olarak görüyoruz. Ligde 3'te 3 yapan bir TOFAŞ var. Konsantrasyonumuz ve moralimiz de yüksek. Gruptaki son maçımızda favori olarak gösterilen Gran Canaria'yı iyi bir oyunla mağlup ettik. İnşallah grubun ilk maçındaki basit hataları yapmadan bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bir deplasman galibiyetinin bize çok şey kazandıracağını düşünüyorum."