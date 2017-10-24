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Edirne FETÖ/PDY operasyonu

24 Ekim 2017 Salı, 12:43

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada aralarında öğretmen ve esnafın da bulunduğu 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve bilgisayarlara da el konuldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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