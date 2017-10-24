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Giresun'da anne oğul birkaç dakika arayla kalp krizinden öldü

24 Ekim 2017 Salı, 14:00

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde, anne ile oğlu birkaç dakika arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu öldü.

Daylı köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Fecir Kuran (91), bu sabah evinde rahatsızlandı. Durumu öğrenerek birkaç dakika sonra eve gelen oğlu Mustafa Kuran (65) da fenalaştı.

Eve çağrılan sağlık ekiplerince Fecir Kuran Opr. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesine, oğlu Mustafa Kuran ise Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdikleri tespit edilen anne ve oğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fecir ve Mustafa Kuran'ın cenazelerinin, yarın Daylı köyünde kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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