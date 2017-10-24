Hatay'da Ford Trucks 4S tesisi açıldı

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HATAY (AA) - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, "Türkiye'nin hak ettiği potansiyele kavuşabilmesi için ülke olarak teknoloji, bilgi ve yüksek katma değerli ürün üretmeliyiz." dedi.

Koç, Ford Otosan'ın ağır ticari araç markası Ford Trucks'ın İskenderun'daki 4S Tesisi açılışında yaptığı konuşmada, hükümetin ciddi yönde, hatırı sayılır teşvikler sunduğunu söyledi.

Tesisin bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Koç, bilgiyi ve teknolojiyi en iyi kullananların tarih boyunca bir adım önde olduğunu dile getirdi.

Bilgi ve teknolojiye hızla ayak uydurmak gerektiğini vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Ne kadar hızlı koşarsak koşalım başkaları bizden hızlı koşuyorsa biz geride kalıyoruz demektir. Türkiye'nin hak ettiği potansiyele kavuşabilmesi için ülke olarak teknoloji, bilgi ve yüksek katma değerli ürün üretmeliyiz. Bu iş sadece teşvikle de olmuyor. Bu iş insan kalitesinden ve insan eğitiminden geçiyor. İnşallah geleceğin nesilleri ülkenin bu potansiyele kavuşması için çok daha iyi eğitilirler ve bu yapay zeka ve teknoloji furyasından Türkiye kendisine fayda sağlayabilir. Bazen bu tip konularda geride olmak, yakalamak ve öne geçmek için fırsat teşkil eder. Bu da o dönemlerden bir tanesidir. Dolayısıyla ülke olarak bunu yapmalıyız."

- "Kamyonlarımız Çin'de dünya devleriyle rekabet edecek"

Koç, yönlerini geleceğe, Ar-Ge'ye ve inovasyona çevirdiklerini belirterek, teknoloji yatırımlarını üst nitelikli ürünler ve hizmetlere dönüştürebilmek için gayret ettiklerini aktardı.

Bu bağlamda sadece araçları değil, teknolojiyi ihraç edebilecek konuma geldiklerini vurgulayan Koç, şunları söyledi:

"Hem Koç için hem Türkiye için hem de Türkiye otomotiv sektörü için çok büyük ve önemli bir başarı olduğunu gururla söyleyebilirim. Ürünlerimiz yurt içinde büyük rağbet görürken yurt dışında da Türk malı ile bizleri temsil ediyor, gururlandırıyor. Bundan 4 sene önce yüzde 100 yerli mühendislik gücüyle geliştirdiğimiz 'ecotorq motorlu' kamyonlarımızın Çin'de üretimi için JMC firmasıyla lisans anlaşması yaptık. Linsans anlaşmasıyla onlar bizim kamyonlarımızı üretecekler. Bu, Türk otomotiv sektöründe bir ilktir. Tarihi bir olaydır. Türkiye'deki teknoloji ve mühendislik ihracatında milat niteliğinde olan bu anlaşmayla fikri mülkiyet hakları bir Türk firmasına ait olan 'ecotorq motorlu' kamyonlarımızın sene sonunda Çin'de yollara çıkacak olması bizler için çok önemli bir gelişmedir, gurur meselesidir. Biliyorsunuz Çin bugün dünyanın en büyük kamyon pazarı ve bizim mühendis ve işçilerimizin ürettiği kamyonlar orada dünya devleriyle rekabet edecek."

- "Hedefimiz 2020 yılında 50 ülkede olmak"

Bugün Ortadoğu'da, Afrika'da ve Rusya'da olduklarını aktaran Koç, 2020 itibariyle 50 ülkede var olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Koç, Avrupa'daki yapılanmalarını tamamlamak üzere olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa ve ihracat bizim için çok önemli. Ürettiğimiz 3 arabadan birini ihraç etmeyi, ihraç ettiğimiz arabaların yarısını da Avrupa'ya satmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla Avrupa bizim için çok çok önemli. Sadece Ford Otosan'ın değil tüm işlerimizde Koç topluluğu olarak, ülkemize duyduğumuz inançla, rekabet gücümüzü artıracak, ülkemize katkı sağlayacak, fark yaratacak yatırımlarımızı kısa vadeli dalgalanmalardan bağımsız olarak uzun vadeli bakış açısıyla sürdürmeye gayret gösteriyoruz. 'Ülkem varsa ben de varım' felsefesiyle her koşulda ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, yatırım yapmaya ve katma değer yaratmaya devam edeceğiz."

Programa, Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilçe belediye başkanları, iş adamları ve davetliler katıldı.