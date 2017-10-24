Yörüklere güneş paneli dağıtıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'de Yörüklere "Kıl Çadırı Aydınlanıyor Projesi" kapsamında güneş paneli sistemi dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, havaların soğumasıyla Toroslar'ın yüksek rakımlı yaylalarından kıyı şeridine yakın sıcak bölgelere göçen Yörükler için başlatılan proje kapsamında, Silifke ilçesinde tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, buradaki konuşmasında, adaleti sağlayabilmek için hizmet alamayan bölgelere öncelik verdiklerini belirtti.

Kocamaz, "Yörük ve Türkmenlerin yaşadığı bölgeler maalesef hizmette çok geri kalmış. Bizim insanımız çalışkandır, üretir, devletine, milletine, bayrağına bağlıdır. Bizim insanlarımız arasından hain çıkmaz. Bizim insanımız devlete düşmanlık yapmaz. Onun için biz de diyoruz ki önceliğimiz bu kırsal bölgeler olacak." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, 150 aileye, kıl çadırlarda kullanmaları için güneş paneli sistemi hediye edildi.

Sistem, ailelerin günlük aydınlanma ihtiyacını karşılamasına, telefon şarj etmesine ve küçük ekran televizyon çalıştırmasına imkan tanıyor.