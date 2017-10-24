Van'da tarihi eser ve sigara kaçakçılığı

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VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait 523 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Balaban jandarma asayiş kontrol noktasında İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçtaki bir yolcunun valizinde yapılan aramada, Bizans dönemine ait 523 sikke bulundu.

Tarihi eserler incelenmek üzere Van Müze Müdürlüğüne teslim edildi, gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 211 bin 601 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 46 zanlıdan 3'ü tutuklandı, zanlılara 69 bin 392 bin lira trafik ve 2 milyon 116 bin lira para cezası uygulandı.