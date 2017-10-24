Van'da uyuşturucu operasyonu

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde, arama kontrol noktasına yaklaşan otobüsten inen yolcunun üzerinde bir kilo 76 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesi Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş kontrol noktasına 50 metre mesafede duran otobüsten inen zanlıyı gözaltına aldı.
Afganistan vatandaşı olduğu öğrenilen zanlının elindeki poşette bir kilo 76 gram esrar bulunduğu tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.