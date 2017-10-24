Giresun'daki terör operasyonu

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GİRESUN (AA) - Giresun Valiliği, vatandaşların doğru ve zamanında ihbarları neticesinde teröristlerin bölgede barınamayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 156 Jandarma İmdat hattını 23 Ekim'de saat 15.25 sıralarında arayan bir vatandaşın, Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde başında puşi sarılı ve mekap ayakkabı giyimli şüpheli kişi gördüğü şeklinde ihbarda bulunduğu belirtildi.

İhbar üzerine zanlının jandarma tarafından gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zanlının, Giresun sınırlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarından olduğu anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın doğru ve zamanında ihbarları neticesinde teröristler bölgemizde barınamayacak. Aynı duyarlılık sürdüğü müddetçe bölgemizde teröristler varlığını sürdüremeyecektir. Yaşam malzemelerini yaylalardaki boş evlerden temin eden teröristlerin bölgemizde barınamaması maksadıyla tüm vatandaşlarımız tarafından boş yayla evlerinde gıda ve yaşam malzemeleri bırakmamaları önem arz etmektedir."

Açıklamada, güvenlik kuvvetlerinin il genelinde bütün terör unsurlarına yönelik mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.