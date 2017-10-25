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Muğla'daki terör operasyonları

25 Ekim 2017 Çarşamba, 10:10
Muğla'daki terör operasyonları

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda kaçtıktan sonra Dalaman'da yakalanan PKK'lı terörist ile akrabası adliyeye sevk edildi.

Köyceğiz ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin, bir teröristin de portakal bahçesinde meydana gelen patlamada ölmesinin ardından kaçan ve 12 gün sonra Dalaman ilçesinde yakalanan "Reşit" kod adlı Serbest Şenlik ile Çanakkale'den onu almaya gelen akrabası B.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 Ekim'deki yol kontrolünde 4 terörist ve 3 iş birlikçisi yakalanmış, bir gün sonra da Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Kaçan iki terör örgütü üyesinden biri saklandığı portakal bahçesinde, civardaki vatandaşlarca fark edilmesi üzerine paniğe kapılıp üzerindeki el bombasını patlatınca yaşamını yitirmişti. Kaçan Serbest Şenlik, 17 Ekim'de Dalaman ilçesinde akrabası B.Ş. ile kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

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