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Hatay'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

25 Ekim 2017 Çarşamba, 10:51

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde elektrikli bisikletle otomobilin çarpışması sonucu bisikletteki Suriyeli çift hayatını kaybetti, 4 yaşındaki çocukları ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dörtyol-Payas kara yolunda seyreden Arda U. idaresindeki 01 AUA 27 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Rıdvan Rahhal'in (35) kullandığı elektrikli bisiklet Kurudere mevkisinde çarpıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrikli bisiklet sürücüsü Rahhal'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan Rahhal'in eşi Huda Abdullah, kimliği belirlenemeyen 4 yaşındaki kız çocukları ve otomobil sürücüsü ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Huda Abdullah, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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