Diyaliz hastalarına doktordan akordiyonlu moral

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ZONGULDAK (AA) - HÜSEYİN TIRAŞ - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde görev yapan Dr. Murat Koç, ilkokul yıllarında babasının aldığı akordiyonu diyaliz merkezinde hastaları için çalıyor.

İlkokul yıllarında babasından bisiklet beklerken alınan akordiyonla tanışan Dr. Murat Koç, yaklaşık 40 yıldan beri bu enstrümanı ustalıkla çalıyor.

Önceleri evinde ve arkadaş ortamında akordiyonunu çalan Koç, hastalarına moral kaynağı olabilmek adına çalıştığı özel diyaliz merkezinde akordiyon çalabilmek için kurumdan izin aldı.

Alınan iznin ardından Dr. Koç, haftada 3 seans merkeze gelen ve yaklaşık 4 saat boyunca yatmak zorunda kalan diyaliz hastalarına moral verebilmek amacıyla akordiyonuyla şarkılar seslendiriyor.

Dr. Murat Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının Karslı, annesinin ise Azerbaycanlı olduğunu belirterek, memleketlerinde akordiyonun en çok sevilen enstrümanlardan biri olduğunu ifade etti.

İlk ve ortaokulu Ankara'da bitirdiğini, daha sonra devamsızlık nedeniyle liseden atıldığını anlatan Koç, "O zamanlar babamın konfeksiyon dükkan vardı, dükkanı işletmek zorundaydım. Okuldan daha çok dükkana vakit ayırdığım için okula pek gidemedim. Dolayısıyla devamsızlıktan kaldık. Aradan yıllar geçtikten sonra oturdum, çalıştım ve liseyi dışarıdan bitirdim. Sonra ilk girdiğim üniversite sınavında tıp fakültesini kazandım." dedi.

İlkokul yıllarından beri akordiyon çaldığını belirten Koç, çalıştığı diyaliz merkezinde hastalarından izin alarak onlara moral verebilmek için akordiyon çalmaya başladığını dile getirdi.

- "Çok mutlu olduklarını gördüm"

"Hoşlanmayanlar da olabilir. Düşünebilir, ben hastayım burada yatıyorum. Onlar işin eğlence havasında diye ama hiç öyle bir duruma rastlamadım." diyen Koç, şöyle devam etti:

"Tam tersine çaldığım süre içerisinde çok mutlu olduklarını ve gözlerinin pırıl pırıl olduğunu gördüm. Elimden geldiğince arada bir de olsa onları eğlendirmeyi düşünüyorum. Hastalarımız haftada 3 seans geliyor ve her seansta yataklarında iken 4 saat boyunca karşılarında sadece bir televizyon bulunuyor. Başka hiçbir eğlenceleri yok ve genelde uyur pozisyonda oluyorlar. Biz de onların yanına giderek, bazen onlarla uğraşarak, konuşarak değişik durumlarda, gücümüz yettiğince onları eğlendirmeye çalışıyoruz. Bu da bir değişiklik olsun dedik akordiyonla. Kendilerine çalabilir miyim diye sorduğumda onlar da çok mutlu olacaklarını söylediler. 4 saat çok uzun bir zaman. 4 saat boyunca televizyonun karşısında esir olarak kalmaları gerçekten hoş bir şey değil."

Dr. Koç, sadece diyaliz hastalarına değil, çocukların ameliyathaneye bir akülü arabanın süslenip balonlarla getirilmelerinin mutlu edeceğini düşündüğünü anlatarak, daha önce çalıştığı hastanede bunu yapmak istediğini ancak nasip olmadığını belirtti.

Hastalara tıbbi tedaviyi zaten uyguladıklarına dikkati çeken Koç, "Benim söylemek istediğim, bunun dışında neler yapılabilir? Hastaların moral ve motivasyonunu nasıl düzeltebiliriz? Bunlar çok önemli diye düşünüyorum. Bunları yaptığımız sürece hastalar mutlu olacaktır ve inanıyorum ki tedavi daha başarılı sonuçlanacaktır." görüşünü dile getirdi.

Merkezde diyaliz tedavisi gören hastalar ise Dr. Murat Koç'un, sıkılmamaları ve eğlenmeleri için akordiyon çalmasından memnun olduklarını ifade etti.



