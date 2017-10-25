"Gönüllü melekler" köy çocukları için seferber oldu

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da lise ve üniversiteden 100 gönüllü öğrenci, merkeze bağlı Akçakent köyünde eğitim gören öğrencilerin saçlarını kesti, kırtasiye ve spor malzemesi yardımında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile "İyilik Ağacı ve Merkezim Her Yerde" kampanyası kapsamında bir araya gelen Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi ile Necmiye-Mehmet Yazıcı Kız Teknik ve Meslek Lisesi kuaförlük bölümünden 100 gönüllü, Akçakent İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için köye geldi.

Burada kırtasiye ve spor malzemelerini öğrencilere dağıtan gönüllüler, daha sonra çocukların saçlarını kesti.

Etkinlikte palyaço eşliğinde oyunlar oynandı, şarkılar söylendi.

Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksaray'a çok uzak olan köyde çok fazla ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Okulun ihtiyaçlarını belirledikten sonra gönüllülerle öğrencileri ziyaret ettiklerini belirten Akpınar, şöyle konuştu:

"Bu köy, merkeze çok uzak ve imkanları oldukça kısıtlı. Birleştirilmiş sınıflarda eğitim veriliyor. Yaptığımız araştırmalarda çocuklarımızın ihtiyaçları olduğunu öğrendik. Gönüllülerimizle gelerek çocuklarımızla beraber olduk. Amacımız, köydeki çocuklarımızla şehirdeki gönüllü gençlerimizi bir araya getirerek onlara karşılıksız iyilik yapmayı aşılamak." diye konuştu.

Okulun öğretmenlerinden Canan Demirci ise öğrencilerin bu tür etkinlikleri görme fırsatını her zaman bulamadığını dile getirerek, çocukların büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Köy okulunda öğrenim gören 9 yaşındaki Firdevs Yılmaz ise yaşadığı mutluluğu dile getirerek "Bugün saçlarım yapıldı, yüzüm boyandı ve oyunlar oynadım. Çok güzel bir gün geçirdim. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.