Satın aldığı atı zihinsel engelli çocuğa hediye edecek

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan sağlık kuruluşuna ait atı açık artırma usulüyle alan Denizli Atlı Spor Kulübü sahibi Tamer Tekin hayvanı zihinsel engelli bir çocuğa hediye edecek.



Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde bulunan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan tıp merkezinde tedavi amaçlı kullanılan haflinger cinsi 19 yaşındaki at, Denizli Defterdarlığınca açık artırma usulü ile satışa çıkartıldı.



İhaleye katılan Denizli Atlı Spor Kulübü sahibi Tamer Tekin, atı bin 500 liraya satın aldı.



Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübe gelen zihinsel engelli Kağan Özmert'e (10) bir at hediye etmek istediğini söyledi.



Zihinsel engelli çocukların kulüpte terapi gördüğünü anlatan Tekin, "Öğrenciler tesisimize gelerek sosyal aktiviteler yapıyor. En çok da at binmekten hoşlanıyorlar. Kağan da bunlardan biriydi. Kağan'a bir at hediye edeceğimi söylemiştim. Bugün de ihaleye katıldık. Hava yağmurlu olduğu için çocuğumuz gelemedi. Ama en kısa sürede atını almaya gelecek. İnşallah aldığımız at güzel bir amaca hizmet edecek." diye konuştu.