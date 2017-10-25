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Karabük merkezli uyuşturucu operasyonu

25 Ekim 2017 Çarşamba, 16:58

KARABÜK (AA) - Karabük merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, yaklaşık bir aylık takip sonucu belirlediği iki şüpheliyi yakalamak için Yenice ilçesinde operasyon düzenledi.

Adreslerinde gözaltına alınan Ö.Y ve E.K.İ. isimli şahısların üst aramalarında 154,6 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ekipler, Ö.Y ve E.K.İ'nin uyuşturucu temin ettiği kişi olan M.U. isimli şüpheliyi de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada yaklaşık 400 gram esrar maddesi, esrar maddesinin ekiminde kullanılan tohum ve ekim yapıldığı tespit edilen tarlada 75 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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