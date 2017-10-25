AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal:

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SİVAS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Milletin iradesinin önünde herhangi bir engel söz konusu değil. Türkiye büyük, devasa sorunlarını çözmüştür. Türkiye önümüzdeki 15 yıla ciddi anlamda kendisini hazırlamıştır ve hazırlamaktadır. Kendimize güvenelim, ülkemize güvenelim, potansiyelimize güvenelim." dedi.

Ünal, Cumhuriyet Üniversitesinin (CÜ) 2017-2018 akademik yılı açılış törenine katıldı.

CÜ Kültür Merkezi'nde "Siyaset ve Toplum" konulu ilk dersi veren Ünal, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun doğumun 123. yılını kutladı.

İngiltere'nin 10-15 yıl içerisinde dünyanın içine gireceği o şiddetli türbülansı gördüğünü ve ayak bağlarından kurtulduğunu belirten Ünal, bu anlamda kendini hazırlayan 3 ülke olduğuna dikkati çekerek, "Rusya, Türkiye ve İngiltere. Amerika şu anda Trump ile başı belada." diye konuştu.

Katalonya ve Kuzey Irak'taki referandumun sonuçlarına değinen Ünal, "Ulus devlet, kendini güçlü bir şekilde koruyor. Bölgemiz için de şu soruyu sormak gerekiyor. 4 ülkeden toprak alarak bağımsız bir Kürt devleti kurmak mı? İnanılmaz kan ve gözyaşının, yeni istikrarsızlıkların ve yeni savaşların olacağı bir bölge mi yoksa her bir vatandaşın eşit haklara sahip olduğu, özgür bir birey olarak yaşandığı ülkeler mi? Bunlar temel tartışmalar olarak da önümüzde duruyor." ifadelerini kullandı.

Ünal, değişimi yönetmenin çok ciddi donanım, birikim, deneyim ve tecrübe gerektirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye konusunda herhangi bir kaygıya ve endişeye kapılmayın. 2000'li yılların başında Türkiye değişimini ve dönüşümünü gerçekleştirememiş, siyasi kriz, ekonomik kriz, sistem kriziyle karşı karşıya. Soğuk savaş yıllarından kalmış vesayet odaklarının güçlü bir şekilde ayakta olduğu bir Türkiye vardı. Bugün siyasetin egemen olduğu, toplumun taleplerinin... 7 Haziran'da ne oldu, 7 Haziran'da iktidar bir anda güçsüzleşti. Kim sağladı bunu, millet sağladı, yani patron millet. Milletin iradesinin önünde herhangi bir engel söz konusu değil. Türkiye, büyük, devasa sorunlarını çözmüştür. Türkiye önümüzdeki 15 yıla ciddi anlamda kendisini hazırlamıştır ve hazırlamaktadır. Kendimize güvenelim, ülkemize güvenelim, potansiyelimize güvenelim. Önümüz açık, bundan emin olalım, kaygılanmayalım, akademide bu soruların cevabını bulup bizlere de sunacak çalışmalar diliyorum."

Daha sonra CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız tarafından Ünal'a hediye takdim edildi.

Programa, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

- AK Parti'ye ziyaret

Ünal, daha sonra AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin'i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

AK Parti olarak 2019'a dönük hazırlıklarının çok önemli ve kıymetli olduğunu dile getiren Ünal, "Teşkilatlarımızı şimdi yeniliyoruz. Biliyorsunuz hükümetle ilgili 180 günlük plan, 6 aylık bir çalışma yürütülüyor. Belediyelerle ilgili aynı şekilde çalışma yürütülüyor, inşallah biz 2018'in ortaları bu işleri tamamen tamamlayıp, dinamik bir şekilde seçimlere gideceğiz. Allah gücünüzü artırsın." dedi.

Ünal, AK Parti'nin siyasette kendi insan kaynağını oluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Siyasette insan kaynağı çok kıymetlidir. AK Parti, artık yüzde 100 kendi kimliğine, kendi ruhuna uygun, kendi dünya tasavvuruna, kendi medeniyet tasavvuruna uygun bir insan kaynağı yetiştirmeye başladı siyaset içinde. MKYK üyelerimize baktım geçen gün. Gençlik kollarından gelmişler. Gençlik kolları başkanlığı yapmış, gençlik kollarında genel başkan yardımcılığı yapmış, şimdi MKYK üyesi olmuş. Bakanımız, kadın kollarımızda çalışmış, kadın kollarımızda uzun süre çalıştıktan sonra milletvekili olmuş, sonra partide başkan yardımcısı olmuş, sonra bakan olmuş. AK Parti, Türkiye'de siyasetin insan kaynağını yetiştiriyor. Bu çok değerli bir şey. Eskiden siyasette 'fırıldak' diye tanımlanan isimler olurdu. Onlar bir gün orada bir gün burada olurlardı. O partiden o partiye geçerlerdi. Halen gezenler de var. Geziyorlar, böyle yüzer gezer ama AK Parti rafine bir şekilde kendi insan kaynağını oluşturuyor, bu da çok değerli. Bu örneklerden biri de sayın başkan."

Ünal, aynı binadaki AK Parti teşkilatlarını da ziyaret etti.