Kars'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARS (AA) - Kars'ta kız isteme meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaleiçi Mahallesi'nde, aralarında kız isteme meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Cahit Ö. ve Feridun Ö. ile Taner M. ve Şener M. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Cahit Ö, Taner M. ve Şener M. yaralandı.

Taner ve Şener M'nin olayı duyan akrabaları, Feridun Ö'nün Selim ilçesine bağlı Yaylacık köyündeki ot yığınını ateşe verdi. Ardından otomobiliyle köye gelen Feridun Ö, Muhammet M. ve Tanser M'nin silahla açtığı ateş sonucu yaralandı. Bu sırada Feridun Ö. idaresindeki otomobil, Muhammet ve Tanser M. ile Bingüzel M'ye çarptı.

Kazada, Bingüzel M. olay yerinde öldü, Muhammet ve Tanser M. yaralandı.

Her iki olayda yaralanan 6 kişi, Kars'taki çeşitli hastanalere kaldırıldı.

Bu kişilerden Feridun Ö. tedavisinin ardından polislerce gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.