Öğrencilere tablet bilgisayar

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ERZİNCAN (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, "Şu ana kadar 2 milyona yakın öğrenciye tablet bilgisayar verdik. Son ihale çalışmaları yapılıyor, 11 bin öğrenciye de tablet bilgisayar vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Erdem, Aydın Doğan Vakfınca Erzincan Lisesinde yaptırılan "Aydın Doğan Öğrenci Merkezi ve Konferans Salonu"nun açılışı dolayısıyla okul bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2002 yılından beri eğitimde ciddi gelişmelerin olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ülkedeki kazanımlarının üzerine yenilerini koyma adına büyük gayretler sarfettiklerini söyledi.

Ülkeye son 15 yılda 80 yılda yapılan derslikten fazlasını kazandırdıklarını aktaran Erdem, şunları kaydetti:

"Son 15 yılda 300 bin yeni derslik yaptık, 480 bin öğretmen vardı, 550 bin yeni öğretmen atadık. Okullarımızın bütün sınıflarını okul öncesi dahil akıllı tahtalarla süsledik. Şu ana kadar 2 milyona yakın öğrenciye tablet bilgisayar verdik. Son ihale çalışmaları yapılıyor, 11 bin öğrenciye de tablet bilgisayar vermeyi hedefliyoruz."

Erdem, eğitimde yapılan diğer hizmetlere değinerek, "Ülkemizin petrolü, doğalgazı, kıymetli altın madenleri yok. Ülkemizin bir tek kaynağı var beşeri sermayesi, bunun üzerine de uğraşıyoruz." diye konuştu.

- Türkiye'de 600 bin Suriyeli çocuğa eğitim veriliyor

Türkiye'de 25 milyon öğrenci bulunduğunu ifade eden Erdem, bölgesel sorumluluklar sebebiyle ülkedeki 830 bin Suriyeli çocuğun 600 binini eğitime aldıklarını ve bu çocukların tamamına eğitim vermeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ise Erzincanın kendisi ve ailesi için ayrı bir önemi bulunduğunu belirterek, bu kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Babası Aydın Doğan, merhum amcası Hüsrev Doğan'ın Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde lise olmadığı için Erzincan'a geldiğini anlatan Hanzade Doğan Boyner, "Bu tarihi lise babam gibi bir çok iş adamı, bürokrat, siyasetçi ve sanatçıyı mezun etti. Bu lisenin yaklaşık 15 bin mezunu bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokoldekilerce öğrenci merkezi ve konferans salonunun açılışı yapıldı.

Programa, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, çeşitli kurumların müdürleri ile öğrenciler katıldı.