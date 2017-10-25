Kaybolan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu.
Eskiiğdir köyünde yaşayan 85 yaşındaki Emine Kürekçi, dün öğlen saatlerinde gezmek amacıyla çıktığı evine bir daha dönmedi.
Kürekçi'nin yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri ile köy sakinlerince arama çalışması başlatıldı.
Dünden beri devam eden aramalar sonucunda Kürekçi'yi köy yakınındaki ormanlık alanda bulan ekipler, alzaymır hastası yaşlı kadını sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Araç Devlet Hastanesine götürdü.