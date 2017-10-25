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TUNCELİ (AA) - Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekteri Nazif Yıldırım, kentteki inanç merkezlerinin fiziki durumu ile yollarının iyileştirilmesi için projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tunceli'nin kurtuluşu turizm ve Alevilik inanç merkezlerinde." dedi.

Nazif Yıldırım, İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda, 2017 yılı KÖYDES projeleri ve İl Özel İdaresi çalışmalarına ilişkin düzenlenen bilgilendirme toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezi ve 7 ilçedeki nüfusunun yüzde 33'üne çeşitli hizmetler götürdüklerini belirterek, görev ve sorumluluk alanlarında 366 köy ve bin 87 mezra bulunduğunu ifade etti.

Bu yıl KÖYDES projeleri kapsamında kente gelen 14 milyon 127 bin Türk lirası bütçeyle 77 proje ürettiklerini anlatan Yıldırım, "İlçelerdeki bu projelerden 25'i ulaşım sektörü, 43'ü içme suyu, 6'sı kanalizasyon ve birde tarımsal sulama olmak üzere 75'sini hayata geçirdik. Bu projelerin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 65, biten proje sayısı 45'tir, diğer projelere de devam edilmektedir." diye konuştu.

Yıldırım, İl Özel idaresi Genel Sekreterliği olarak da bu yıl 128 projeyi gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresi olarak bu yıl ulaşımda 113, sulama suyu projelerinde 7, hayvan sulama göletlerinde 4 ve güvenlik yollarında 4 proje hayata geçirdik. Bu projelerin maliyeti 51 milyon 117 bin liradır. Bu projelerden 113'ünü bitirdik ve 15 proje de devam ediyor. Merkez ve 7 ilçemizde 100 kilometre 1. ve 2. kat asfalt yaptık, yine yıl sonuna kadar da 100 kilometre stabilize çalışması yapacağız. Ayrıca birinci kat asfalt olan yollarda 150 kilometre yama yaptık, inşallah önümüzdeki dönem 2. kat asfaltını yaparak bu yollarımızın standartlarını artıracağız. Seneye inşallah merkez ilçede asfalt yolu olmayan köy bazında bir yerleşim yerimiz kalmayacak."

Geçen yıl terör örgütünce Pülümür Vadisi'nde 6 iş makinelerinin yakıldığını anımsatan Yıldırım, güvenlik sorununun aşılmasının ardından ilçelerde planlanan çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Yıldırım, Tunceli'de 2018 yılında grup köy yollarının eksik kalan kesimleri asfaltlamayı hedeflediklerini, asfalt plenti kurma çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

- "Tunceli'nin kurtuluşu turizm ve Alevilik inanç merkezlerinde"

Tunceli Valisi ve Belediye Başkanı Tuncay Sonel Başkanlığında kentin geleceğinin planlanması için toplantılar yaptıklarını ifade eden Yıldırım, bu doğrultuda çalışmalar başlattıklarını belirtti.

Tunceli'nin tanıtılması için ulaşımın önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Tunceli'nin kurtuluşu turizm ve Alevilik inanç merkezlerinde. Bu ilin turizmini geliştirmek ve kenti Alevi inanç merkezleri noktasında başkent konumuna getirmek için kurum olarak her daim destek olduk ve bunu önemsedik. Bu anlamda inanç merkezlerinin yollarının standartlarının yükseltilmesi, bu mekanların fiziki durumunun iyileştirilmesi için projeler gerçekleştirdik. Bu bağlamda Başbakanlıktan 5 milyon lira bir ödenek geldi. Toplamda 13 - 14 milyon lira bir ödenek talebimiz oldu. Bu alanlarda araç sirkülasyonu fazla olduğu için buraya dışarıdan gelen veya ziyarete giden vatandaşlarımızın güzel bir yolla ulaşım yapmasını istiyoruz. Daha rahat bir ortamda ibadet yapılabilmesi için çalışıyoruz."

Yıldırım, kentteki bazı inanç merkezlerine ilişkin çalışmaların devam ettiğini, ödeneklerin gelmesi durumunda diğer inanç merkezleri ile yollarındaki eksikliklerin büyük oranda giderileceğini sözlerine ekledi.



