Antalya'da otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İbrahim U. (23) yönetimindeki 07 NA 0058 plakalı otomobilin Uğur Mumcu Caddesi'nde çarptığı bisikletteki Burak Mete (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yunus Akalın (19) ise Gazipaşa Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Alanya ilçesine sevk edildi.
Mete'nin cenazesi otopsi için Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mete ve Akalın'ın yüksekokul öğrencisi olduğu öğrenildi.
Sürücü İbrahim U, gözaltına alındı.