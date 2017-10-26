Mardin bulgurunun Avrupa'ya ihracatı artacak

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MARDİN (AA) - Mardin Bulgur İmalatçıları Derneği Başkanı Faysal Sun, "Yıllık 2 bin ton civarında Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Hedefimiz, 2018 yılında ihracatı 5 bin tona yükseltmek" dedi.

Faysal Sun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yörede dünyanın en kaliteli bulgurluk buğdayının yetiştirildiğini söyledi.

Sun, Mardin Organize Sanayi Bölgesindeki 15 fabrikada, Türkiye'deki bulgur üretiminin yüzde 25'inin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türkiye'nin bulgur ihracatının yüzde 30'unun Mardin'den yapıldığını vurgulayan Sun, şöyle konuştu:

"Mardin yılda 75 bin ton bulgur ihracatı ile Türkiye'nin en çok bulgur ihracatı yapan ilidir. İhracatımızın büyük bölümünü Ortadoğu ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Ancak Ortadoğu'da yaşanan olaylardan dolayı alternatif pazarlar aramaktayız. Yönümüzü Avrupa'ya çevirmeye çalışıyoruz. Yıllık 2 bin ton civarında Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Hedefimiz, 2018 yılında ihracatı 5 bin tona çıkarmak."

- "Mardin bulgurunu dünya markası haline getirmek istiyoruz"

Mardin bulgurunu dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen gıda fuarlarında tanıttıklarını aktaran Sun, "Mardin'de üretilen kaliteli bulgur, tanıtım yetersizliğinden dolayı maalesef dünya pazarında hak ettiği yerde değil. Yaptığımız tanıtımlarla Mardin bulgurunu dünya markası haline getirmek istiyoruz." dedi.

Sun, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası'nın protein değeri çok yüksek Mardin bulgurunun coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptığını dile getirerek, "Tadı, protein miktarı, su çekme oranı ve lezzeti dolayısıyla diğer bölgelerdeki bulgurlardan ayrılan Mardin bulguru yakın zamanda tescil edilecektir. Bu da Mardin bulguruna önemli bir katma değer katacaktır." diye konuştu.

Gıda Mühendisi Bahattin Tunç ise lif ve protein oranı yüksek glisemik indeksinin de düşük olması dolayısıyla Mardin bulguruna büyük ilgi olduğunu söyledi.