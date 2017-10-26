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Bilardo: Türkiye Pool Şampiyonası

26 Ekim 2017 Perşembe, 14:50

ANTALYA (AA) - Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF) tarafından Göynük Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen şampiyonaya, 165 erkek 20 kadın olmak üzere 185 sporcu katılıyor.

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde yapılan müsabakalar, 9 ve 10 top disiplininde oynanıyor.

Türkiye Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Yağmur Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çekişmeli geçen müsabakaların sonunda Kadın Bilardo Milli Takım oyuncularının belirleneceğini ifade etti.

Erkeklerde ilk 16 sporcudan oluşan listedekilerin birer maç daha oynayacağını, sonrasında erkek milli takımı belirleyeceklerini belirten Arslan, şampiyonanın 9 ve 10 top disiplinlerinde oynandığını dile getirdi.

"Federasyonun seçilen yeni yönetimi Türkiye'deki bilardo algısını değiştirdi. Artık dünya kupaları ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz" diyen Arslan, 3 bant disiplininde dünyada dereceler elde edilmeye başlandığını bildirdi.

Temmuz ayında pool bilardo da Avrupa üçüncülüğü kazandıklarını anlatan Arslan, "Kadınlarda ve erkeklerde iki Avrupa üçüncülüğü kazandık. Bilardonun Türkiye'nin en popüler sporlarından biri olduğunu düşünüyorum. Özel okullarda ve bazı kolejlerde bilardo masaları mevcut. Amacımız iyi bir yerde olan bilardoyu daha yukarılara taşımak. Bunun için okul sporlarına girme hedefimiz var." diye konuştu.

Şampiyona, 29 Ekim'de sona erecek.

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