Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ilaç ele geçirildi.
Kaçak ilaç satıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bakkalda arama yaptı.
Suriye uyruklu Halim Sabid'e ait iş yerindeki aramada Suriye'den getirildiği belirlenen, arasında reçeteyle satılan antibiyotiklerin de bulunduğu çok sayıda kaçak ilaç ele geçirildi.
İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep Eczacılar Odası İslahiye Temsilcisi Hasan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilaçların bakkalda satılmasının yasak olduğunu söyledi.
Yıldırım, "Halkımızın ilaçlarını kesinlikle eczaneden almaları gerekir. İlaçları da doktora muayene olduktan sonra almalarını öneriyoruz çünkü yanlış alınacak bir ilacın ölümcül sonuçları dahi olabilir." diye konuştu.