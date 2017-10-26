Sakarya'da sağanak

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Dün kent genelinde başlayan ve etkisini aralıklarla sürdüren sağanak nedeniyle Karasu-Kaynarca sınırındaki Büyükyanık Mahallesi Deresi'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu ulaşımda aksama yaşanıyor.

Ekipler, yolu ulaşıma kapatırken, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi. Yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar ise dere suyunun çekilmesini bekledi.

Yağış nedeniyle bazı mahallelere giden yolda bulunan köprüler de ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle Kaynarca ilçesindeki Şehit Sercan Gedikli İlkokulu bahçesini ve yemekhanesini su bastı. Öğrenciler evlerine gönderilirken, bugün eğitim ve öğretime ara verildi.

Karasu Karanlıkdere Mahallesi'ndeki dere üstünden geçen köprü de sağanak nedeniyle zarar gördü, ilçede bazı ağaçlar kökünden söküldü.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) yetkilileri sel alanlarında inceleme yaptı.

İspiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin vatandaşı mağdur etmemek adına çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.











