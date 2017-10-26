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MANİSA (AA) - Türk Tarih Kurumu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ve Manisa Valiliği iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Manisa Sempozyumu" başladı.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, MCBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, Manisa'nın ve çevresinin antik dönemden bu yana pek çok farklı kültüre ev sahipliği yaptığını belirtti.

Manisa'nın Lydia, Roma, Bizans gibi devletlerin hakimiyetinde doğu-batı ticaretinin önemli bir durak noktası olduğunu aktaran Çelebi, dünya tarihinde paranın ilk kullanıldığı yerin de Manisa olduğunu kaydetti.

Hıristiyanlığın kadim kiliselerinin bulunduğu bir coğrafya olarak Manisa'nın Türk egemenliği öncesinde de Anadolu'nun cazibe merkezlerinden birisi olduğunu dile getiren Çelebi, şöyle konuştu:

"Bir yanında Antik adıyla Spil, Türk kültüründeki ismiyle Dumanlıdağ, diğer yanında Yuntdağı ve arasında Gediz Nehri'nin suladığı verimli ovasıyla Manisa şehri, etrafındaki Akhisar, Turgutlu, Alaşehir, Salihli, Demirci, Kula ve diğer önemli yerleşim yerleriyle Batı Anadolu’nun cazibe merkezi olma özelliğini hiç yitirmemiştir. Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi iki büyük padişahın gençlik yıllarının bir kısmının geçtiği Manisa, Şehzadeler Şehri olarak anılmaya başlamıştır. Bu dönemde gerek Saruhan Sancağı gerekse Manisa şehri tam bir Türk-İslam şehri görünümü kazanmıştır."

Açılış konuşmasının ardından, Sempozyumun açılış oturumunda ise İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Emecen "Manisa, Kent ve Tarih", Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Türkmen ise "Manisa Üzerine Yapılan Sözlü Kültür Araştırmaları" konulu konuşmalarını yaptı.

Daha sonra MCBÜ Halk Oyunları Topluluğu, gösterilerini sundu.

Sempozyuma Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Akça, MCBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Gümüş ve Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenler ve öğrenciler katılıyor.

İki gün boyunca 205 bildirinin sunulacağı sempozyum, 52 paralel oturumla MCBÜ Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde devam edecek.

