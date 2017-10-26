Kars'ta FETÖ'nün darbe girişimi davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları öne sürülen 7'si eski askeri personel 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar eski üsteğmen Erdem Aksaray, eski uzman çavuşlar Süleyman Top, Mustafa Söğüt, Hakkı Erkan, Bayram Yaman, Tanju Saka, Taşkın Büyüktopaç ile tutuksuz yargılanan Kenan Küçükdemir katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve asker olmaları nedeniyle gelen emirleri uyguladıklarını ileri sürdü. Avukatlar, bu nedenlerle müvekkillerinin tahliye ve beraatlerini istedi.

Avukatların savunma yapmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- iddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sarıkamış 9. Komando Tugayı Lojistik Destek Komutanlığı Ulaştırma Oto Bölüm Komutanlığında görevli olan ve darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan eski üsteğmen Erdem Aksaray, eski uzman çavuşlar Süleyman Top, Mustafa Söğüt, Hakkı Erkan, Bayram Yaman, Tanju Saka, Taşkın Büyüktopaç ile tutuksuz yargılanan uzman çavuş Kenan Küçükdemir "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.