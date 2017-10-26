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Bursa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

27 Ekim 2017 Cuma, 01:30

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahattin Yılmaz (35) idaresindeki 16 SHE 35 plakalı otomobil, Bursa-Yalova karayolu Kurtul Mahallesi civarında aynı yöne giden ve sürücüsünün kimliği ile plakası öğrenilemeyen tıra arkasından çarptı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz, sağlık ekiplerince Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesine götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Tır sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazada ölen Bahattin Yılmaz'ın, 7 Kasım'da umreye gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

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