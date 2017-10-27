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Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

27 Ekim 2017 Cuma, 11:56
Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ-İstanbul karayolunun Malkara istikametine seyir halinde olan Oktay K. yönetimindeki 59 ZJ 638 plakalı otomobil, Gökhan U.'nun kullandığı 34 UOB 85 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Adem K. ve Hatice K. yaralandı.

Otomobilde sıkışan Hatice K., Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kaza kırım ekibi tarafından araçtan çıkarıldı.

İlk müdahaleri 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoldaki trafik akışı yaklaşık yarım saat tek şerit üzerinden sağlandı. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.


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