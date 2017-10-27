Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yabancı uyrukluları yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesine bağlı Altıağaç köyünde bir araç İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Yapılan takip sonucu aracı yol kenarına bırakarak kaçan araç sürücü N.Ö (45) yakalandı. Şüpheli güvenlik güçlerine kardeşi M.Ö'nün kimliğini verdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan parmak izi kontrolünde şüphelinin N.Ö. olduğu tespit edildi.

Daha önce yakalanan 28 yabancı uyruklu ile yapılan fotoğraflı teşhis sonucunda N.Ö'nün para karşılığında organizatörlük yaptığı belirlendi.

"Göçmen kaçakçılığı" ve "belgede sahtecilik" suçları kapsamında hakkında adli tahkikat düzenlenen N.Ö. tutuklandı.