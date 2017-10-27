Bisiklet: Türkiye Şampiyonası 6. Ayak Puanlı Yol Yarışları

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ANTALYA (AA) - Bisiklette Türkiye Şampiyonası 6. Ayak Puanlı Yol Yarışları, Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.

Yarışların startını, Belek turizm merkezinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile Serik Kaymakamı Haluk Şimşek verdi. Üç gün sürecek organizasyonda, 38 kulüpten toplam 480 sporcu pedal çevirecek.

Türkiye Şampiyonası 6. ayak mücadelesinde yarışlar, büyük erkekler, genç erkekler, yıldız erkekler A, yıldız erkekler B, büyük kadınlar, genç kızlar, yıldız kızlar, master erkekler +35, master erkekler +40 ve master erkekler +50 kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl çok yoğun bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Faaliyetlerinin 34 ilde olduğunu aktaran Küçükbakırcı, şunları kaydetti:

"Bisiklete olan sevgiyi ve farkındalığı gösterdiğimizi düşünüyorum. Sayımız her geçen gün artıyor. Bisiklet ailesi olarak büyüyor, gelişiyoruz. Önümüzdeki yıl bir aksilik olmazsa ülkemizde ayak basmadığımız, pedal çevirmediğimiz yer kalmayacak. Bu yıl 12 dalda dağ ve 12 dalda yol bisikletinde faaliyetimiz oldu. Bu hafta sonu Azerbaycan'da BMX yarışlarına katılıyoruz. Kısa bir süre önce de 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu tamamladık. Tur şimdiye kadar yapılanların en üst seviyesi dünya kategorisindeydi. Dünya kategorisi demek diğer spor dallarının şampiyonlar ligi demek. Burada sporcularımız en üst seviyedeki takımlarla yarıştılar. Ülkemiz adına formayı temsil ettiler, bunda da başarılı oldular. Formanın da genel klasmanını sporcularımız korudu."

Organizasyon, 29 Ekim'de yapılacak madalya töreniyle sona erecek.