Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bisiklet: Türkiye Şampiyonası 6. Ayak Puanlı Yol Yarışları

27 Ekim 2017 Cuma, 12:12


ANTALYA (AA) - Bisiklette Türkiye Şampiyonası 6. Ayak Puanlı Yol Yarışları, Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.

Yarışların startını, Belek turizm merkezinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile Serik Kaymakamı Haluk Şimşek verdi. Üç gün sürecek organizasyonda, 38 kulüpten toplam 480 sporcu pedal çevirecek.

Türkiye Şampiyonası 6. ayak mücadelesinde yarışlar, büyük erkekler, genç erkekler, yıldız erkekler A, yıldız erkekler B, büyük kadınlar, genç kızlar, yıldız kızlar, master erkekler +35, master erkekler +40 ve master erkekler +50 kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl çok yoğun bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Faaliyetlerinin 34 ilde olduğunu aktaran Küçükbakırcı, şunları kaydetti:

"Bisiklete olan sevgiyi ve farkındalığı gösterdiğimizi düşünüyorum. Sayımız her geçen gün artıyor. Bisiklet ailesi olarak büyüyor, gelişiyoruz. Önümüzdeki yıl bir aksilik olmazsa ülkemizde ayak basmadığımız, pedal çevirmediğimiz yer kalmayacak. Bu yıl 12 dalda dağ ve 12 dalda yol bisikletinde faaliyetimiz oldu. Bu hafta sonu Azerbaycan'da BMX yarışlarına katılıyoruz. Kısa bir süre önce de 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu tamamladık. Tur şimdiye kadar yapılanların en üst seviyesi dünya kategorisindeydi. Dünya kategorisi demek diğer spor dallarının şampiyonlar ligi demek. Burada sporcularımız en üst seviyedeki takımlarla yarıştılar. Ülkemiz adına formayı temsil ettiler, bunda da başarılı oldular. Formanın da genel klasmanını sporcularımız korudu."

Organizasyon, 29 Ekim'de yapılacak madalya töreniyle sona erecek.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Galibiyet, takım oyununun gelişmesine vesile olacaktır&quot;
YEREL

"GALİBİYET, TAKIM OYUNUNUN GELİŞMESİNE VESİLE OLACAKTIR"

Antalya DOB'dan &quot;Senfonik Konser&quot;
YEREL

ANTALYA DOB'DAN "SENFONİK KONSER"
54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ
Türkiye-Rusya 11. Çalışma Grubu Toplantısı
YEREL

TÜRKİYE-RUSYA 11. ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ

Bilardo: Türkiye Pool Şampiyonası
YEREL

BİLARDO: TÜRKİYE POOL ŞAMPİYONASI
54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ
Antalya'da vincin kolu panellerin üzerine düştü: 1 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA VİNCİN KOLU PANELLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 YARALI
Uluslararası kazı ve sanat tarihi araştırmaları sempozyumu
YEREL

ULUSLARARASI KAZI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Fener Rum Patriği Bartholomeos'dan dizi setine ziyaret
YEREL

FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'DAN DİZİ SETİNE ZİYARET
Antalya'da otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA OTOMOBİL BİSİKLETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ