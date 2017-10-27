Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakan Yılmaz'ın konvoyunda kaza

27 Ekim 2017 Cuma, 12:24
Bakan Yılmaz'ın konvoyunda kaza

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 2 makam aracında hasar oluştu.

Yılmaz, Sivas'taki programlarının ardından İmranlı ilçesine hareket etti.

Bakan Yılmaz'ın konvoyundaki İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ı taşıyan sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 58 TR 919 plakalı makam aracı ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'un bulunduğu Alparslan Kekül idaresindeki 58 AS 187 plakalı makam aracı, Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, 2 makam aracında da hasar oluştu.

Kazayı yara almadan atlatan Aydoğan ve Altınsoy, başka araçlarla yola devam etti.

İLGİLİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Sivas'ta
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ, SİVAS'TA
Ağaçtan düşen öğretmen yaşam savaşını kaybetti
YEREL

AĞAÇTAN DÜŞEN ÖĞRETMEN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
GÜNCELLEME - Sivas'ta hırsızlık zanlısı iki kişi tutuklandı
YEREL

GÜNCELLEME - SİVAS'TA HIRSIZLIK ZANLISI İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Sivas'ta hırsızlık zanlısı iki kişi yakalandı
YEREL

SİVAS'TA HIRSIZLIK ZANLISI İKİ KİŞİ YAKALANDI
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Toplantısı
YEREL

UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
Sivas ve Kayseri'de kültür sanat
YEREL

SİVAS VE KAYSERİ'DE KÜLTÜR SANAT