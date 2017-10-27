Sinop'ta bin çocuğa hediye oyuncak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİNOP (AA) - Sinop Valisi Hasan İpek'in daveti üzerine kente gelen GEA Arama Kurtarma ekibi, köy okullarında eğitim gören bin çocuğa oyuncak hediye etti.

Çeşitli meslek gruplarına mensup gönüllülerden oluşan GEA ekibi, sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında Vali Hasan İpek'in daveti üzerine Sinop'a geldi.

Kent merkezindeki iki okulda İpek'in de katılımıyla öğrencilere oyuncak dağıtan GEA gönüllüleri, ayrıca çocuklara deprem ve benzeri afet durumlarında nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda sunum yaptı.

GEA Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü Betül Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2007 yılından bu yana yaklaşık 150 bin çocuğa ulaşarak oyuncak hediye ettiklerini söyledi.

Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört yanındaki yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaştıklarını anlatan Ergün, bir ekiplerinin de Arakan'da yardım bekleyen insanlara tıbbi destekte bulunduğunu belirtti.

GEA olarak 68'inci oyuncak kampanyalarını Sinop'ta gerçekleştirdiklerini dile getiren Ergün, şunları kaydetti:

"Özellikle köy okullarında eğitim gören çocuklarımıza oyuncak dağıtımı yapıyoruz. Yaklaşık bin öğrenciye oyuncak dağıtımı yaptık. GEA gönüllüleri olarak afet dışında da sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan son derece mutluyuz. Çocuklarımızın mutlu olduklarını görmek de bizi ayrıca mutlu ediyor. GEA, tüm dünya çocuklarının yanlarında olmaya devam edecek."



