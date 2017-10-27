50 yıldır 1950 model traktörle tarlasını süren çiftçiye plaket

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BURSA (AA) - Bursa'da 50 yıldır 1950 model traktörle tarlasını süren çiftçi Hasan Karahasanoğlu, "mesleğindeki deneyiminden" dolayı plaketle ödüllendirildi.

Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığı görevini de yapan Karahasanoğlu'na Bursa'nın Karacabey Belediyesi tarafından plaket verildi.

Karahasanoğlu, 1950 yılında babası tarafından alınan traktörü göstererek, "Babam 1950'de bu traktörü aldı, ben 1 yaşındaydım. Babamın vefat ettiği 1960'dan beri gözümüz gibi bakıyoruz traktörümüze. Tarlamızı sürüyoruz ve garajına bırakıyoruz. Bu antika traktörümüzle sürüyoruz. 50 yıldır da çiftçilik yapıyorum, plaketten dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da mesleğinde belli bir yıl geçirmiş esnafa, halkı adına plaket verdiklerini söyleyerek, "Değerli büyüğümüz Hasan Karahasanoğlu, 50 yıldan beri çiftçilik mesleğini icra ediyor. Hasan ağabeyimiz çiftçiliğin yanı sıra eski Ziraat Odası Başkanı ve şu an Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığını da yapıyor. Kendisine Allah uzun ömür versin" ifadelerini kullandı.