Bartın'da "Medeniyetler Üzerine" konferansı

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BARTIN (AA) - Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, "Medeniyetler çatışması tezi bir realite değil, siyasi dayatmalarla ortaya atılmış bir tezdir. İslam Medeniyeti çatışmacı değil, uzlaşı ve hoşgörü medeniyetidir." dedi.

Bartın Üniversitesi tarafından Çeşm-i Cihan Sohbetleri kapsamında "Medeniyetler Üzerine" konulu konferansta Hatemi, dünya medeniyetlerinin farkları gelişim sürecini anlattı.

Türk medeniyetinin gelişim sürecine değinen, Yusuf Has Hacib ve Kaşgarlı Mahmut’un eserlerinin Türk medeniyetine katkıları olduğunu ifade eden Hatemi, "Medeniyetler çatışması tezi bir realite değil, siyasi dayatmalarla ortaya atılmış bir tezdir. İslam Medeniyeti çatışmacı değil, uzlaşı ve hoşgörü medeniyetidir." dedi.

Hatemi, şöyle devam etti:

"Akdeniz, şaman medeniyeti gibi medeniyetler arasında da ortaya çıktıkları zaman bakımından ayrı ayrı sınıflamalar yapılıyor. Biz hangi medeniyete bağlıyız? Biz hiç tartışama götürmeyecek şekilde Türkiye Cumhuriyetinin bulunduğu İran’ın, Arap devletlerinin, Irak medeniyetinin insanlığın ortak malı olan Akdeniz medeniyetine bağlıyız. Başka bir medeniyet markasına bağlı değiliz. Çünkü bu medeniyetin kurulmasında Eski Mısırlıların, Hititlerin, Perslerin, Musevilerin rolü var."

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da medeni olmanın temel ölçütlerinin bilimsel ve sosyal yeniliklere ayak uydurarak kendini yenileyebilmek kadar bu uyumun kimlik ve değer kaybı yaşamadan gerçekleştirebilmek olduğuna dikkati çekti.

Konferansa Bartın Valisi Nusret Dirim, Emniyet Müdürü Ogün Vural, Belediye Başkanı Vekili Erol Demir Koparanoğlu ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.