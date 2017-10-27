Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞANLIURFA (AA) - GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, gelecek yıllarda bölgedeki su potansiyelini daha etkin kullanmak istediklerini söyledi.

Karahocagil, GAP Bölge Kalkınma İdarezi tarafından Şanlıurfa'daki bir otelde düzenlenen Suyun Etkin Değerlendirilmesi Çalıştayı'nda, sulama yapan herkesin israf etmeden daha duyarlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Her geçen yıl suyun öneminin daha fazla arttığını anlatan Karahocagil, "Gelecekte bölgemizde bulunan su potansiyelini daha etkin kullanmak istiyoruz. İleriye dönük suyun potansiyelinin tam kapasiteli kullanımı bölgeye nasıl fayda sağlar bunun cevabını arıyoruz. Suyla ilgili Harran ve Suruç'ta sıkıntılar oldu. Harran'da ciddi bir tuzlaşma vardı ama büyük bir drenaj sistemiyle bu sorun ortadan kaldırıldı. Suruç'ta da önemli oranda bu yıl sulama sağlandı. Yıllardır iyi tarım yapılamayan Suruç'ta artık sulu tarım yapılıyor. Küçük sıkıntılar var onlar da giderilecektir." diye konuştu.

- "Suyun önemini iyi izah etmek lazım"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Sulama Sistemleri Daire Başkanı Bekir Özbek de sulama ve tarımsal faaliyetleri sık sık analiz ettiklerini dile getirdi.

Susuzluğu ve suyun kıymetini Şanlıurfa çiftçisinin çok iyi bildiğini vurgulayan Özbek, hükümetin son 15 yıldaki sulama yatırımları sayesinde ciddi oranda arazinin suyla buluşturulduğunu aktardı.

Suyun verimli kullanımına yönelik eğitimlerin yanı sıra duyarlılık çalışmalarının da artırılması gerektiğine dikkati çeken Özbek, "Basınçlı ve modern sulamaya yönelik destekleri de ciddi oranda artırdık. Drenaj çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Harran Ovası'nda bir örümcek ağı gibi drenaj çalışmaları tamamlanmış. 10 bin kilometre drenaj hattı döşenmiş 100 milyon lira para harcanmıştır. Suyun önemini iyi izah etmek lazım, susuzluğun ve suyun ne demek olduğunu Harran çiftçisi çok iyi biliyor. Yıllarca sorun yaşayan çiftçimiz artık kendi toprağını ekip biçiyor." şeklinde konuştu.



