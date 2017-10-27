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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

27 Ekim 2017 Cuma, 18:32

SİVAS (AA) - Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ile Yozgat için yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgede yarından itibaren kuvvetli rüzgar ile yer yer fırtına beklendiği belirtildi.

Güney ve Güney Batı yönlerinden etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına ile yer yer kuvvetli fırtınanın, yarın saat 13.00'dan itibaren başlamasının ve 30 Ekim saat 19.00'ye kadar etkisini sürdürmesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olmaları istendi.

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