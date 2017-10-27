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Mucize kurtuluş güvenlik kamerasına yansıdı

27 Ekim 2017 Cuma, 19:07

RİZE (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde, bir baba ve kızının kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarpmasından son anda kurtulma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

R.B. yönetimindeki 34 KE 5056 plakalı otomobil Of Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kavşağında, kırmızı ışıkta durmadı. R.B. bu sırada dönüş yapmakta olan bir başka otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca kaldırım kenarına çarparak yaya yoluna çıktı. Bu sırada yoldan geçmekte olan baba ve kız son anda kaçarak kurtuldu.

Refüje çarparak duran otomobilin sürücüsü R.B. yaralandı. Sürücü, Of Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin dönmeye çalışan bir kamyonete çarpmaması için kaldırım kenarına çarparak yükseldiği, baba ve kızının kaçtığı an yer alıyor.

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