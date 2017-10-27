TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov:

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BOLU (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, "Dileğimiz önümüzdeki yıllarda coşkulu Nevruz kutlamalarımızdan birisini, Nevruz Tepesi eteklerinde gerçekleştirmektir." dedi.

Bolu'nun Seben ilçesindeki Prof. Dr. Halil İnalcık Sosyal Tesisi bünyesinde hizmet verecek taş restoranının açılış törenine, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Seben Kaymakamı Tahir Yılmaz, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, yaptığı açıklamada, TÜRKSOY ile Bolu arasında uzun yıllara dayanan bir işbirliği olduğunu belirtti.

Bolu ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin, Türk dünyasının zengin kültürünün Bolu'da tanınmasına, Bolu’nun da doğal güzellikleri ile konukseverliğinin tüm Türk halklarına anlatılmasına imkan sağladığını vurgulayan Kaseinov, "Seben ilçesinde oluşturulan bu mekan, Türk dünyasının zenginliklerinin de adeta buluşma noktasına dönüşmüştür. Burada bulunan Nevruz Tepesi’nde yüzyıllardan beri halkımızın damarlarına işlemiş geleneklerinin devam ettirildiğinin yüce bir şahidi olmuştu." ifadesini kullandı.

Kaseinov, Türk dünyasının folklorunun ve ozanlarının ezgilerinin, Köroğlu'nun yaşadığı bu topraklarda hoş bir sadâ olarak kalmaya devam edeceğine değinerek, "Seben'e Türk dünyasından sanatçılarımızı getirdik. Onlar burada bestelerini yaparak yeni eserler ortaya çıkardı. Bundan sonra da gelmeye devam edeceklerdir. Ama en büyük dileklerimizden birisi Nevruz'dur. Dileğimiz önümüzdeki yıllarda coşkulu Nevruz kutlamalarımızdan birisini Nevruz Tepesi eteklerinde gerçekleştirmektir." diye konuştu.

-"Türk dünyasının sembolü olan Nevruz Tepesi"

Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ da Solaklar Kayaevlerinin tarihi ve önemine değindi.

Bölgenin, Türk dünyası açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Özbağ, şunları söyledi:

"Kendine münhasır özellikleri olan bir bölge. Sol tarafımda Solaklar Kayaevleri, sağımızda da Türk dünyasının sembolü olan Nevruz Tepesi. Nevruz Tepesi'nin eteklerinde kurmuş olduğumuz bu tesis, bundan sonraki süreçte hem Türk dünyasından gelen sanatçılara hem de kendi sanatçılarımız ile buraya gelen misafirlere ev sahipliği yapacak. Açılışı gerçekleştirilen taş restoran ve bölgede bulunan bungalov evler, MARKA desteği ile yapıldı. Buraya 771 bin 860 liralık ödenek çıkmış. Ama buraya şu ana kadar harcanan para 2 milyon 75 bin liraymış. Buraya harcanan her kuruş sonuna kadar Sebenlilere yapılan hizmetin bir ölçüsüdür. Burada yaptığımız restoranın Bolu'da bir benzeri yoktur. Bunu da iddia ediyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından taş restoranın açılışı gerçekleştirildi.