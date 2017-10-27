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BURSA (AA) - 3. Uluslararası Gençler Balkan Güreş Şampiyonası, Bursa'nın İznik ilçesinde başladı.

Dünya Güreş Birliği Başkanı Theodoros Hamakos, şampiyonanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Tarihi ve coğrafyası ile dünyaya ün salmış İznik'te olmaktan mutluluk duyuyoruz. Misafirperverliğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyor, tüm sporcu ve kulüplere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise organizasyona katılan sporculara ve kulüplere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, müsabakalara katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara İznik Çinisi ve zeytin paketi takdim etti.

İznik Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Bosna Hersek, Ukrayna, Sırbistan, Arnavutluk ve Yunanistan'dan gelen 160 sporcu mücadele ediyor.

Bugün başlayan eleme müsabakalarında, gençler serbest, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde, karşılaşmalar yapıldı. Repesaj ve final müsabakalarında dereceye giren sporculara ve kulüplere ödülleri ve İznik Çinisi madalyaları verildi.

Şampiyonaya, yarın yapılacak eleme müsabakalarıyla devam edilecek.



