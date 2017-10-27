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Kocaeli'de kamyonun çarptığı kişi öldü

27 Ekim 2017 Cuma, 23:25

KOCAELİ (AA) - Gölcük ilçesinde kamyonun çarptığı kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, R.K. idaresindeki, plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, İrşadiye Mahallesi'nden yükledikleri odunları ardiyeye yanaştırdığı sırada emekli deniz albay olduğu öğrenilen 67 yaşındaki Ömer Kurt'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kurt, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan R.K, Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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