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Yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

28 Ekim 2017 Cumartesi, 00:26

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 14 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Afyonkarahisar yönüne gitmekte olan İhsan Çiçek yönetimindeki 21 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü, Çardak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Turan Emre Çakı'ya çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çakı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çakı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Yolcu otobüsünün sürücüsü İhsan Çiçek, gözaltına alındı.

Öte yandan, araçtaki yolcular ise başka bir otobüse aktarıldı.

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