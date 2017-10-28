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KOCAELİ (AA) - Kolombiyalı ekonomist Donaldo Rafael Armenta Escorcia, "Türk halkına ve gençlerine mesajım şudur; zihinlerinizi ve kalbinizi iyi besleyin. Doğrulukla besleyin. Geçmişinizi çalışın öğrenin. Güney Amerika'da bizim geçmişimiz çok zengin ve detaylı. Çok fazla bilgi ve gelişmeyle dolu. Her şey iyiye gidebilirdi ancak üzeri örtüldü. Sakın burada buna izin vermeyin." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Kartepe Zirvesi'nde "Darbeler Deneyimleri" konulu oturum gerçekleştirildi.

The Green Park Otel'deki Demokrasi Salonu'ndaki oturumda, İran İslami Azad Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Sayed Reza Eftekhari, "Darbe Önleme Kuramları ve Uluslararası Hukuk ve İslami Yönetişime Uygulanması" araştırmasının sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

Kolombiyalı ekonomist Donaldo Rafael Armenta Escorcia da Latin Amerika'nın darbeler bölgesi olarak bilindiğini belirterek, anlaşılması ve çalışılması gereken birçok tarihi detayların olduğunu söyledi.

Latin Amerika'daki darbelerin cehaletten de çok büyük güç aldığını aktaran Escorcia, şunları kaydetti:

"Türk halkına ve gençlerine mesajım şudur; zihinlerinizi ve kalbinizi iyi besleyin. Doğrulukla besleyin. Geçmişinizi çalışın öğrenin. Güney Amerika'da bizim geçmişimiz çok zengin ve detaylı. Çok fazla bilgi ve gelişmeyle dolu. Her şey iyiye gidebilirdi ancak üzeri örtüldü. Sakın burada buna izin vermeyin. Zihinlerinizi ve kalbinizi açın."

Oturumda "Dünya Barışını ve Huzurunu Destekleme Konusunda İslam'ın Rolü: Ortadoğu Krizine Bir Örnek Vaka İncelemesi" başlıklı sunum gerçekleştiren Dakka Üniversitesi'nden Saeyd Rashed Hasan Chowdury ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu krizinde bölgeyi destekleyici mesajlar verdiğini kaydetti.

Mesajların dünyaya ve bölgeye olumlu yansımaları olduğunu vurgulayan Chowdury, dünyanın Türkiye'de başarısız olan darbe girişiminden bahsettiğini anlattı. Chowdury, Erdoğan'ın dünyadaki mazlumlara yapılan saldırılara karşı sesini yükselten ender liderlerden olduğunu sözlerine ekledi.

Oturum sonunda konuşmacılara belgeleri takdim edildi.