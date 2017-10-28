Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, cenaze törenine katıldı

28 Ekim 2017 Cumartesi, 14:46
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, cenaze törenine katıldı

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Akdağmadeni İlçe Belediye Başkanı Suphi Daştan'ın vefat eden annesi Şemsi Daştan'ın cenaze törenine katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle dün kaldırıldığı hastanede 90 yaşında hayatını kaybeden Şemsi Daştan için Akdağmadeni ilçesindeki Haseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Daştan'ın naaşı, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Daştan'ın ailesi ve Bozdağ'ın yanı sıra, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bozdağ, definin ardından Belediye Başkanı Suphi Daştan'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.


İLGİLİ HABERLER
Yozgat'ta 3 ev yandı
YEREL

YOZGAT'TA 3 EV YANDI
Üniversite öğrencilerinden belde okuluna kütüphane
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BELDE OKULUNA KÜTÜPHANE