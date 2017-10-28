Başbakan Yardımcısı Bozdağ, cenaze törenine katıldı

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Akdağmadeni İlçe Belediye Başkanı Suphi Daştan'ın vefat eden annesi Şemsi Daştan'ın cenaze törenine katıldı.
Rahatsızlığı nedeniyle dün kaldırıldığı hastanede 90 yaşında hayatını kaybeden Şemsi Daştan için Akdağmadeni ilçesindeki Haseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle vakti kılınan namazın ardından Daştan'ın naaşı, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Daştan'ın ailesi ve Bozdağ'ın yanı sıra, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bozdağ, definin ardından Belediye Başkanı Suphi Daştan'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.