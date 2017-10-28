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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Kartepe Zirvesi'nde "Türkiye'de Vesayetçi Kurumlar ve Darbe ile Mücadele" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

The Green Park Otel'deki Prof. Dr. İlhan Varank Salonu'nda düzenlenen oturumda konuşan Yalova Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Cengiz Sunay "27 Mayıs 1960'tan 15 Temmuz'a askeri darbelerde üniversitelerin rolü" başlıklı sunumunda, ülkenin 15 Temmuz'a ulaşmasının sebebinin caydırıcılık özelliğini ortaya çıkaramaması olduğunu söyledi.

Askeri darbelerin bir boşlukta ortaya çıkmayacağını belirten Sunay, "Askeri darbeler, sivil yöntemlerle belli politikalara zorlanamayan ülkelerde bir tür algı operasyonlarıdır. Toplumu, başka çaresi kalmadığı sürecinde ikna ederler. Son raddede ordu eliyle yapılmasına rağmen arkadaki iradenin tam anlamıyla ordunun iradesi olduğunu söylemek çok mümkün değildir. Askeri darbeler öncesinde ortamın elverişli hale getirilmesi noktasında belli çevrelerin işlevsellikleri söz konusu." ifadelerini kullandı.

Sunay, 15 Temmuz ve üniversiteler olgusunun tartışılması gereken bir konu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türk yükseköğrenim sisteminin yurt dışına açılması söz konusu. Bu yapının yakın zamanda hemen hemen her ülkede ikişer üniversitesi olduğu söylendi. Özellikle FETÖ itirafçıları olarak isimleri zikredilen kişilerin Türk üniversitelerde hala etkin olduğu iddiaları var. Burada hem basınla hem de diğer baskı gruplar çerçevesinde düşünülen kişilerin yoğun bir propaganda yaptıkları ve üniversitelerinde burada olağanüstü bir etkinlik içerisinde bulunduğunu söylüyorlar. Üniversiteler 15 Temmuz ile beraber özellikle üniversite öğretim üyelerinin yurt dışındaki kadrolar tarafından sürekli beslendiği ve hala da sanıldığının aksine bunun mevcut yapının yüzde 15 ile 20'si arasında olduğu ifade ediliyor. Üniversitelerin 'uyuyan hücrelerle dolu' olduğu ifadesi söz konusu. Belki birkaç sene sonra bu daha net belli olur. Şimdilik ben bu ifadeyi ürkerek dinliyorum."





- "Gerçek anlamda güçlü bir devlet olmamız gerekiyor."

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Araştırma Görevlisi Aydın Akpınar da stratejik kamu kurumlarını ele geçirmenin aracı olarak yükseköğretimde yapılanmayı ve FETÖ'nün mülkiye, emniyet ve askeriyeye eleman yetiştiren yükseköğretim kurumlarındaki yapılanmasının sayısal analizi hakkında görüşlerini paylaştı.

Kamu kurumlarına personel alırken liyakat ölçütlerine göre herhangi bir kişinin, kurumun referansı olmadan işini ehline verilmesi gerektiğine dikkati çeken Akpınar, şöyle konuştu:

"Eğitimde yeniden yapılanmamız gerekiyor. Gerek kapatılan kurum, kuruluş ve dernekler gerekse yükseköğretimlerden ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan ihraçlar göstermekte ki bu devletin en stratejik kurumlarında örgütlenmenin en iyi yolu eğitimden geçiyor. Ardından ordu, yargı ve mülkiyede de yeniden yapılanmak gerekiyor çünkü bu örgütlerde etkin bir rol oynamanın bu ülkeyi nasıl bir uçurumun kenarına getirdiğini 15 Temmuz gecesi bize çok iyi gösterdi. Gerçek anlamda güçlü bir devlet olmamız gerekiyor. Bürokratik anlamda değil bürokrasinin egemen olduğu değil, siyasal iradenin hakim olduğu bir devlet yapısına ulaşmamız gerekiyor."