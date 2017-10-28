Karadenizli balıkçıların umudu hamside

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DÜZCE (AA) - Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yeterli derecede avlanma yapamayan balıkçılar, hamsi avcılığını dört gözle bekliyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, bugüne kadar avlanılan balıktan ne balıkçıların ne de vatandaşların memnun olduğunu söyledi.

Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu sene balığın az olduğunu anlatan Karakaş, "Sürdürülebilir bir balıkçılık olmadı, kısa süreli avcılık oldu." dedi.

Karadeniz'de havaların soğumasıyla hamsi avcılığının daha da artacağını vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de hamsicilik başladı diyebiliriz. Gün geçtikçe daha da artacağına inanıyorum. Tezgah fiyatları 10 lira civarında. Önümüzdeki günlerde bir fırtına daha var. Fırtınadan sonra hamsi bekliyoruz. Soğuk havayla hamsi de yağlanacak. Hamsinin kulağına kar suyu kaçması denizin soğumasıyla ilgili bir sözdür. Deniz ne kadar soğursa özellikle kasım, aralık aylarında hamsinin tüketilmesini tavsiye ediyoruz çünkü en iyi avcılık bu aylarda olmaktadır. Havalar soğudukça tüm balıklar gibi hamsi de yağlanıyor. Ocak ve şubat ayından sonra kendi yağını kaybediyor. Hamsinin kulağına kar suyu kaçması havaların soğuması anlamında kullanılan bir sözdür."