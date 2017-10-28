Kızıltepeli kadınlar için Sağlık Yaşam Alanı Merkezi

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MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin'in Kızıltepe Belediyesi Sağlıklı Yaşam Alanı Merkezi hizmete girdi.

Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Müdürlüğünce 2 katlı binada oluşturulan merkezin açılışı, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ahmet Odabaşı tarafından yapıldı.

Açılışta, Odabaşı, merkezde açılan kurslarda eğitim gören kadınlarla görüştü.

Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Dr. Seher Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turgut Özal Mahallesi'nde en önemli eksiklerden biri olan sağlık yaşam alanı oluşturduklarını, bu alanda kadınlara özel aktif olarak 7 kursun başlatıldığını söyledi.

Dikiş nakış, takı tasarım, Kur'an-ı Kerim, okuma yazma, kuaförlük, kreş ve spor kursları açtıklarını, kurs sayısını artırmayı planladıklarını aktaran Aydın, "Şu anda yaklaşık 300 kadınımız buradan faydalanıyor. Burası ikinci kadın merkezimiz. Bir önceki merkezimizi de 8 ay önce açmıştık. Daha kısa sürede daha fazla kadın merkezimizin açılışlarını yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sosyal imkanlarla kadınları sosyalleştirmek ve meslek sahibi edindirmeyi amaçladıklarını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"En önemlisi de okur yazarlığı artırmak. Kurslarımız zorunlu bir tarafı var. Her gelen kadın okuma ve yazma bilmiyorsa ilkin okuma yazma kursuna katılmak zorunda. Bu şekilde her kadınımıza okuma yazma öğretmiş oluyoruz. Ondan sonra dikiş ve kuaförlük gibi kurslarımıza alıyoruz. Kadınlarımızın da bu kurslara yoğun ilgileri var. Kadınların taleplerine yönelik hizmet vermek istiyoruz. 2 kadın merkezimizde yaklaşık 5 bin kadına ulaştık. Bu yıl hedefimiz 10 bin kadına ulaşmak."

Aydın, Başkan Vekili Odabaşı'nın da kadınların her zaman yanlarında ve sonsuz bir desteklerinin bulunduğunu belirterek, bu desteklerle kadın merkezilerin sayısını artıracaklarını söyledi.

Kursa katılan kadınlardan Halise Turgut da merkezden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Çok iyi oldu, Allah razı olsun yapanlardan." dedi.



